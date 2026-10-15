İsrail, Barış Kurulu'nun Gazze'deki 150 askerli üssünün inşasına izin vermiyor

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ANKARA (AA) – İsrail'in, ateşkese rağmen soykırıma devam ettiği Gazze'de ABD Başkanı Donald Trump öncülüğünde kurulan Barış Kurulu tarafından inşa edilecek ve 150 uluslararası askere ev sahipliği yapacak "kritik üssün" inşasına izin vermediği bildirildi.

The Guardian'ın haberine göre, Trump'ın ömür boyu başkanı olduğu Barış Kurulu'nun ilk inşa sözleşmesini imzalamasının üzerinden iki ay geçmesine rağmen İsrail, müteahhitlerin ve kamyonların Gazze'ye girişine müsaade etmiyor.

ABD'li bir şirketin ağustos ayında 150 uluslararası askerin konuşlanacağı bir üs inşa etmek için sözleşme imzaladığı bilgisine yer verilen haberde, aradan iki aydan uzun süre geçmesine rağmen İsrail'in sözleşmenin uygulanmasına izin vermediği kaydedildi.

Habere göre, Tel Aviv yönetiminin kurulacak üsse izin vermemesi nedeniyle Barış Kurulu'nun diğer faaliyetleri de başlatılamıyor ve planları fiilen sekteye uğruyor.

ABD'li bir şirketin inşa edeceği yapının görev destek alanı olarak geçici karakol niteliği taşıdığı belirtilen haberde üssün, pek çok tartışmaya konu olan sözde insani yardım kuruluşu Gazze İnsani Yardım Vakfı'nın kullandığı bir arazi üzerine yapılmasının planlandığı aktarıldı.

The Guardian'a konuşan kaynaklar, İsrail'in üssün inşasına izin vermemesinin uluslararası gücün Gazze'ye girişini engellediğini ve bu nedenle bölgede insanların yaşamlarını sürdürecek temel tesislerin dahi kurulamadığını kaydetti.

Barış Kurulu geçen ay, Gazze Şeridi için 2,45 milyar dolar tutarında ve 6 ay süreli bir toparlanma planı duyurmuştu.

Toparlanma planındaki 2,45 milyar dolar, geçici barınma, enkaz kaldırma, hastane onarımları, ekonomik toparlanma ve çok uluslu bir güvenlik gücünün konuşlandırılması gibi alanları kapsayan toplam 66 projenin finansmanında kullanılacağı belirtilmişti.

Kaynak: AA