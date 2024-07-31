İsrailli Bakan, Haniye'nin öldürülmesini sevinçle karşıladı: Ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, sosyal medya hesabından Haniye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu ve adeta kutlama yaptı.

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda öldürüldü. Hamas tarafından yapılan açıklamada Haniye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail düzenlenen saldırısında öldüğü, evine "haince bir siyonist baskın düzenlendiği" belirtildi. Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve sonucun yakında kamuouyuna duyurulacağı ifade edildi. Tüm bu yaşanan gelişmeler karşısında ise İsrailli Bakan Eliyahu'dan ortalığı daha da kızıştıracak bir paylaşım geldi.

"MERHAMET YOK, ÖLÜMÜ DÜNYAYI DAHA İYİ HALE GETİRDİ"

Aşırı sağcı Bakan, "Dünyayı bu pisliklerden temizlemenin doğru yolu budur. Artık hayali 'barış'/teslimiyet anlaşmaları yok, bu ölümlülere merhamet yok. Onlara vuracak demir el, barışı, biraz da olsa teselliyi getirecek, barışı arzulayanlarla barış içinde yaşama yeteneğimizi güçlendirecek olandır. Haniye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi" sözlerini kullandı.