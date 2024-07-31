Üye Girişi
Haberler

İsrailli Bakan, Haniye'nin öldürülmesini sevinçle karşıladı: Ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu öldürülmesini memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Eliyahu, "Haniye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi" dedi.

İsrail'in aşırı sağcı Miras Bakanı Amichay Eliyahu, sosyal medya hesabından Haniye suikastına ilişkin paylaşımda bulundu ve adeta kutlama yaptı.

Hamas siyasi lideri İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen saldırıda öldürüldü. Hamas tarafından yapılan açıklamada Haniye'nin, Tahran'daki konutuna İsrail düzenlenen saldırısında öldüğü, evine "haince bir siyonist baskın düzenlendiği" belirtildi. Açıklamada, olayın soruşturulduğu ve sonucun yakında kamuouyuna duyurulacağı ifade edildi. Tüm bu yaşanan gelişmeler karşısında ise İsrailli Bakan Eliyahu'dan ortalığı daha da kızıştıracak bir paylaşım geldi.

"MERHAMET YOK, ÖLÜMÜ DÜNYAYI DAHA İYİ HALE GETİRDİ"

Aşırı sağcı Bakan, "Dünyayı bu pisliklerden temizlemenin doğru yolu budur. Artık hayali 'barış'/teslimiyet anlaşmaları yok, bu ölümlülere merhamet yok. Onlara vuracak demir el, barışı, biraz da olsa teselliyi getirecek, barışı arzulayanlarla barış içinde yaşama yeteneğimizi güçlendirecek olandır. Haniye'nin ölümü dünyayı biraz daha iyi hale getirdi" sözlerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Sosyal Medya Tahran İsrail Miras İran Politika Güncel Haberler

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da öldürüldü

 Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz

Haniye'nin öldürülmesinin ardından Türkiye'den ilk açıklama: Bu alçak suikastı lanetliyoruz

 Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Hamas: İsmail Haniye'nin suikastı korkakça bir eylem, cezasız kalmayacak

Bakmadan Geçme

Mehmet Ezildi kimdir? Mehmet Ezildi kimdir kaç yaşında, nereli? Kadir Ezildi'nin babası kim? Resmi Gazete bugün (31 Temmuz) kararları neler? Resmi Gazete atama kararları 2024! Halit Meşal kimdir? Halit Meşal kaç yaşında, nereli? Halit Meşal'in görevi ne? Hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler... Paris 2024 Olimpiyat maçları nasıl izlenir, hangi kanalda yayınlanıyor? Olimpiyatlar maçları saat kaçta başlıyor, nereden izlenir? YKS üniversite tercihi için son gün ne zaman? YKS tercihleri ne zaman bitecek? Adli tatil ne zaman bitecek 2024? Adli tatil kaç gün sürer? ADLİ TATİL 2024 TARİHİ: Adli tatil ne zaman bitiyor, kaç gün? Adli tatilde görülecek davalar nelerdir? RAMS Başakşehir- La Fiorita rövanş maçı ne zaman? RAMS Başakşehir- La Fiorita maçı saat kaçta, nerede? G.O.R.A filminin konusu nedir? GORA nerede çekildi? GORA filminin oyuncu kadrosunda kimler var? GORA hangi kanalda yayınlanacak? TV YAYIN AKIŞI 31 TEMMUZ: Bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler ve programlar var? TRT SPOR CANLI İZLE || 31 TEMMUZ ÇARŞAMBA TRT SPOR yayın akışında neler var? TRT Spor nereden izlenir? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 31 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 31 TEMMUZ HAMSTER KOMBAT GÜNLÜK ŞİFRE KOMBO | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat nedir? 31 Temmuz Paris 2024 Olimpiyatları Programı: Bugün hangi Türk sporcunun maçı var, hangi branşlar yarışacak? Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? Genco Erkal öldü mü, neden öldü, hastalığı ne? Genco Erkal kaç yaşında öldü?
Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı

Hatay'da kanlı gece! Husumetlilerini katledip bir kurşun da kafasına sıktı
500

Yorumlar (1)

Madde Hiçliğe Nasıl Kaybolabilir:

Kainatın şans eseri var olmuş olduğunu KABUL etmeliyiz ve kimsenin zarara girmiş olmasına sevinmemeliyiz. Ölen kişi zarara girmişdir. Bu olay ise .. KAİNAT ın içinde yer almışdır. Yani bizim evimizde olmuşdur. Sevinmek olmaz.

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title