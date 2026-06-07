Haberler

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeye hava ve topçu saldırıları düzenledi. Sur kentine bağlı Şehhabiyye beldesine düzenlenen İHA saldırısında 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki birçok bölgeye düzenlediği hava ve topçu saldırılarında 2 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail topçuları Sur kentine bağlı Burc Kalavay beldesini aralıklarla bombaladı.

İsrail savaş uçakları da gece saatlerinden bu yana Sur kentindeki Sarifa, Kalavay ve Deyr Kifa beldelerine saldırılar düzenledi.

İsrail'e ait bir insansız hava aracının (İHA) Sur'a bağlı Şehhabiyye beldesini hedef aldığı saldırıda ise 2 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için Hiram Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail topçuları gece yarısından sonra Sur'a bağlı Braşit ve Şakra beldelerinin tepelerini aralıklarla bombaladı.

Öte yandan İsrail savaş uçakları, Cizzin ilçesine bağlı Katrani bölgesindeki Şebil Toplanma Alanı'nı da hedef aldı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 593 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki 4. tur görüşmelerin ardından 3 Haziran'da İsrail ve Lübnan'ın, Hizbullah'ın saldırılarını tamamen durdurması ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesi şartıyla "geniş kapsamlı ateşkes" konusunda mutabakata vardığını duyurmuştu. Hizbullah ise şartlı ateşkesi reddettiğini açıklamıştı.

Ancak duyurulan ateşkes anlaşmalarına rağmen İsrail ordusu saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA / Ethem Emre Özcan
Van'da iki otomobil çarpıştı! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı

Katliam gibi kaza! 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Karımla aranda ne var?' diyerek eşinin çalışanını vurdu; Çanakkale'de yakalandı

"Karımla aranda ne var?" deyip sokak ortasında silahla vurdu
Üç ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı

3 ilimizde seçim heyecanı! Sandıklar kuruldu, oy verme işlemi başladı
Esenyurt'ta düğün sonrası tekmeli yumruklu kavga kamerada

Esenyurt'ta düğün salonunda başlayan kavga sokağa taştı
Sivas'ta yıldırım isabet eden çoban hayatını kaybetti

Sivas'ta yıldırım can aldı: Çoban hayatını kaybetti
Aziz Yıldırım'ın kulüpte görmek istediği Volkan Demirel oy vermek için Kadıköy'de

Oy vermeye o da geldi!
Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu
Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken gazeteci: Tehdit edildim

Rahmi Koç'a soruşturma başlatan videoyu çeken isim ilk kez konuştu