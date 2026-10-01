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İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, ateşkes ve çerçeve anlaşmasına karşın Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırısı gerçekleştirdi. Lübnan Sağlık Bakanlığı'na göre 2 Mart'tan bu yana en az 4 bin 386 kişi hayatını kaybetti, hükümete göre 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

BEYRUT (AA) – İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyindeki beldelere hava saldırıları düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail savaş uçakları, Sur kentine bağlı Mansuri beldesi ile Nebatiye vilayetine bağlı Doğu Zavtar beldesinin dış kesimlerindeki izcilik merkezinin çevresini hedef aldı.

Öte yandan, İsrail ordusunun güneydeki Hula, Mecdel Zun ve Mansuri beldelerinde patlatmalar gerçekleştirdiği belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı. Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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