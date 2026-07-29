İsrail, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyinde topçu saldırılarına ve evleri ateşe verip yıkmaya devam etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden itibaren Yukarı Nebatiye beldesi yakınlarındaki Ali Tahir Tepesi'ni aralıklarla topçu atışlarıyla hedef aldı.

İsrail askerleri, güneydeki Merceyun ilçesine bağlı Kantara beldesinde ise evleri ateşe verdi.

İsrail ordusu ayrıca Sur kentinin güneybatısındaki Mansuri beldesinin Meşa bölgesinde ayakta kalan evleri patlayıcılarla yıktı.

Öte yandan İsrail'e ait askeri araçlar, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Ayta el-Cebel beldesinin dış mahallelerine kadar ilerledi. Araçlar daha sonra yine Bint Cubeyl ilçesindeki Haddasa beldesi yönüne çekildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 333 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA