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İsrail ateşkese rağmen Gazze kentine İHA saldırısı düzenledi, 1 ölü ve 3 yaralı var

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İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde İHA ile düzenlediği saldırıda 1 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumu ağır; İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi ihlal etmeyi sürdürüyor.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentine insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesi günlük olarak ihlal etmeyi sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre İsrail ordusu, Gazze kentinin batısındaki Rimal Mahallesi'nde masum sivilleri hedef aldı.

İHA ile düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Görgü tanıkları ise İsrail'e ait İHA'nın Rimal Mahallesi'ndeki Filistin Stadyumu çevresinde yoldan geçenleri hedef aldığını söyledi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen neredeyse her gün saldırılara devam ediyor.

İsrail'in Ekim 2023'ten beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybı 74 bin 500'e yaklaştı, yaralı sayısı da 175 bin 600'ü geçti.

Kaynak: AA
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