İsrail askerleri Batı Şeria'da bir Filistinliyi başından vurarak öldürdü

İşgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Nablus kentinin güneyindeki Udla beldesinde, İsrail askerleriyle çıkan arbedede bir Filistinli başından vurularak hayatını kaybetti.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "işgalci İsrail güçlerinin Udla beldesinde ateş açması sonucu Filistinli Beha Abdurrahman Raşid'in (38) hayatını kaybettiği" belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, sağlık ekiplerinin gerçek mermiyle başından vurulan bir Filistinliye müdahale ettiği, yaralıya olay yerinde kalp masajı uygulandığını ancak kurtarılamadığı aktarıldı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, cuma namazı sonrasında beldede Filistinliler ile İsrail ordusu arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri Filistinlilere karşı gerçek mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandı.