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İsrail Askerlerinin Gözyaşartıcı Gazı Bir Filistinliyi Hayatından Etti

İsrail Askerlerinin Gözyaşartıcı Gazı Bir Filistinliyi Hayatından Etti
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İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin attığı yoğun göz yaşartıcı gaz nedeniyle 48 yaşındaki Vail Basim Muhammed Gaferi yaşamını yitirdi. Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023'ten beri ölenlerin sayısının 955'e ulaştığını açıkladı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail askerlerinin attığı yoğun göz yaşartıcı gaz nedeniyle bir Filistinli boğularak yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Ramallah'ın kuzeyinde bulunan Sincil beldesinde İsrail askerlerinin attığı yoğun göz yaşartıcı gaz nedeniyle 48 yaşındaki Vail Basim Muhammed Gaferi'nin hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten beri İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında ölenlerin sayısı 171'i çocuk olmak üzere 955'e yükseldi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Sincil beldesinde Filistinlilere saldırmış ve bir evi ateşe vermişti.

AA muhabirine konuşan Filistinli aktivist Ayid Gaferi, İsrail askerlerinin koruması altında beldeye baskın düzenleyen fanatik İsraillilerin, Filistinlere ait bir çiftlik evini ateşe verdiğini ve Filistinlilere gerçek mermilerle ateş açtığını söylemişti.

İsrail ordusunun da beldeye baskın düzenlediğini ve evlere göz yaşartıcı gaz bombaları attığını aktaran Gaferi, çok sayıda Filistinlinin boğulma tehlikesi geçirerek tedaviye alındığını dile getirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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Kaynak: AA / Qais Omar Darwesh Omar - Güncel
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