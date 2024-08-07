Üye Girişi
Haberler

9 askeri serbest bırakmışlardı! İsraillilerin Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri görüntü ortaya çıktı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkenceyle gündeme gelirken İsrail'in Kanal 12 televizyonu tarafından servis edilen skandal görüntü kamuoyunda infial yarattı. İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliye cinsel işkencede bulunduğu görüntülerde diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalıştıkları anlar yer aldı. Hatırlanacağı üzere olayın gündeme gelmesinin ardından gözaltına alınan 9 asker serbest bırakılmıştı.

İsrail askerlerinin Negev Çölü'ndeki Sde Teiman gözaltı merkezinde tutulan bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı anların güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri yayımlandı.

YERDE YATAN FİLİSTİNLİYİ ALIP GÖTÜRDÜLER

Kanal 12 televizyonunda yayımlanan görüntülerde, alıkonulan çok sayıda Filistinlinin tellerle çevrili bir yerde yüzüstü yerde yattıkları görülüyor. Bu esnada, İsrail askerlerinin yerde yatan bir Filistinliyi alarak başka bir bölgeye götürdüğü kameraya yansıyor. Bazı askerlerin alıkonulan Filistinliye cinsel işkence yapması, diğer askerlerin ise kalkanları kullanarak o anların güvenlik kamerasınca kaydedilmesini engellemeye çalışması dikkati çekiyor.

KANLAR İÇİNDE HASTANEYE KALDIRILDI

Kanal 12'nin haberinde "(Askerler) Muhtemelen güvenlik kameralarından haberdarlar ve kalkanlarla eylemlerini gizlemeye çalışıyorlar" ifadesine yer verildi. Haberde, İsrail askerlerinin alıkonulan Filistinlinin anüsüne bir cisim sokarak işkence ettiği belirtildi. Cinsel işkenceye maruz kalan Filistinlinin kanlar içinde hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

9 askeri serbest bırakmışlardı! İsraillilerin Filistinli tutukluya tecavüz ettikleri görüntü ortaya çıktı

CİNSEL İŞKENCE YAPAN ASKERLERE SKANDAL DESTEK

İsrail askeri polisinin, bir Filistinliye cinsel işkence yaptığı suçlamasıyla 10 İsrail askerini gözaltına almak üzere 29 Temmuz'da Sde Teiman'a gelmesinin ardından gözaltına alınacak askerlerin direnmesi sonucu olaylar çıkmıştı. Başta aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich olmak üzere bazı İsrailli bakanlar cinsel işkence uygulayan askerlere destek mesajları vermişti.

Bu mesajların hemen ardından aralarında milletvekillerinin de olduğu çok sayıda aşırı sağcı İsrailli, Sde Teiman'a baskın düzenlemişti. Benzer gruplar, akşam saatlerinde de gözaltına alınan askerlerin götürüldüğü askeri mahkemenin bulunduğu Beit Lid üssüne zorla girmişti. Aşırı sağcıların bir gün içinde iki askeri üsse baskın düzenlemesi İsrail'de yoğun tartışmalara yol açmıştı. Gözaltına alınan 10 askerden 5'i İsrail mahkemesince serbest bırakılırken, diğerlerine ilişkin soruşturma sürüyor. İsrail mahkemesi, cinsel işkenceyle suçlanan 5 askerin gözaltı sürelerini 11 Ağustos Pazar gününe kadar uzattı.

GÖZALTI MERKEZİ SIK SIK İŞKENCEYLE GÜNDEME GELİYOR

İsrail'in güneyinde yer alan ve alıkonulan Gazzelilerin tutulduğu Sde Teiman gözaltı merkezi sık sık işkencelerle gündeme geliyor. New York Times gazetesinde geçen ay çıkan haberde, Sde Teiman gözaltı merkezinde alıkonulan Gazzelilerin etrafı açık bir alanda gözleri bağlı olarak günde 18 saate kadar elleri kelepçeli şekilde yerde sessiz şekilde oturtulduğu belirtilmişti. Haberde, gözaltı merkezine getirilen Filistinli tutukluların burada 3 aya kadar kaldığı ve sorgulama süreçlerinde birçok kişinin insanlık dışı muameleye ve işkenceye maruz kaldığı kaydedilmişti. Burada tutulan ve daha sonra serbest bırakılan bazı Gazzeliler, Sde Teiman'da maruz kaldıkları işkenceleri dile getirmişti.

Kaynak: AA / Güncel

İsrail Ankara Dünya Güncel Haberler

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

Genç kıza taciz haberini duyanlar sokağa indi! Yabancı uyruklular ilçeden tahliye edildi

 Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

Sahte diploma tartışmaları üzerine YÖK, bütün üniversitelere yazı gönderdi

 Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Daha 17 yaşında! Fenerbahçe, yeni Arda'sını buldu

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek

MHP'li Yönter ve Yalçın'dan Ayşe Ateş'e suç duyurusu! Mahkemeye ifade vermeye gidecek
500

Yorumlar (14)

Tutankamon Hoca:

Filistinlilerin yaptıklarını yayınlasanızda görelim

83
1070
yanıtYanıtla
Koray GENÇ:

Yapar o evlatları

510
23
yanıtYanıtla
Yeşil:

Savaşları, işgalleri görün işte. Adamlar nokta atışı suikast yaptıkları gibi, asimetrik psikolojik harbi de iyi biliyorlar. Bizi bize düşürmelerine, zihinlerimizde boşluk yaratmalarına izin vermeyelim. Allah esirgesin bu topraklara adım atarlarsa ne siyasi görüşümüzün ne inanç dünyamızın ne de kim olduğumuzun önemi olmayacak. Uyanık kalalım. Alevi Sünni, Kürt Türk, laik muhafazakar sakın bu ayrışmayı zihinlerimize ekmelerine müsaade etmeyelim.

281
8
yanıtYanıtla
Fatih Sultan:

tüm bunların hesabı elbet bir gün sorulacak

88
7
yanıtYanıtla
Sessiz ciglik:

Oooo... cocuklari!!!!!!

9
1
yanıtYanıtla
Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title