İsrail askerlerinin El Halil'de 1 Filistinliyi öldürüp cenazesini alıkoyduğu belirtildi

İsrail askerlerinin El Halil'de 1 Filistinliyi öldürüp cenazesini alıkoyduğu belirtildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Filistin Kızılayına göre İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentindeki Nebi Yunus Kavşağı'nda 1 Filistinliye ateş açtı. 32 yaşındaki Filistinli hayatını kaybederken askerler cenazesini alıkoydu.
İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 1 Filistinliyi öldürdüğü ve cenazesini alıkoyduğu belirtildi.
Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, askerler, El Halil'deki Nebi Yunus Kavşağı'nda 32 yaşındaki Şadi Ahmed İbrahim Acarime isimli Filistinliye ateş açtı.
Askerler, hayatını kaybeden Filistinlinin cenazesini alıkoydu.
Kaynak: AA