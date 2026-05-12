İsrail askerlerinin açtığı ateşte işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde bir Filistinli hayatını kaybetti

Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki er-Ram beldesinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti. İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin ülkeye dönmesine izin vermiyor.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyindeki er-Ram beldesinde bulunan Ayrım (Utanç) Duvarı yakınında ateş açması sonucu bir Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı ekipleri İsrail askerlerinin gerçek mermiyle vurduğu bir Filistinlinin cenazesini teslim aldı.

Haberde, İsrail askerlerinin Filistinliyi, Ram beldesi toprakları üzerine inşa edilen Ayrım (Utanç) Duvarı'nı geçmeye çalıştığı iddiasıyla hedef aldığı belirtildi.

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor.

Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Bu tür saldırılarda son dönemde artış yaşandığı göze çarpıyor.

Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmine Başarslan:

Utanç duvarı adı çok uygun. Medeni medeniyetler böyle şeyler yapmamalı.

Haber YorumlarıDerviş Şentürk:

ya bu ne ya işte... birisi sadece işine gitmek istemiş ve böyle bişey oluyor? nasıl bir hayat bu anlamıyorum çok kötü hissettim bunu okuyunca. insanlar barış içinde yaşayabilseler diye diliyorum ama görünen o ki çok zor olacak

Haber YorumlarıOrgül Derya Çelik:

Çok üzüldüm bu haberi okuyunca ?? Benim de komşum vardı, işçi adamdı, ailesine para gönderirdi. Böyle duvarlar, böyle kısıtlamalar... İnsan neyi hak ediyor biliyor musunuz? ?? Barışa ulaşmak ne zaman olacak acaba? Artık bu çatışmaların bitmesi lazım ama umudumu yitiriyorum açıkçası... ??

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

