İsrail askerleri Doğu Kudüs'te Ayrım Duvarı yakınında 2 Filistinliyi ateş ederek yaraladı

İsrail askerleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün kuzeyinde yer alan Er-Ram kasabasındaki "Ayrım (Utanç) Duvarı" yakınında 2 Filistinliyi yaraladı.

İsrail askerlerinin, Ayrım Duvarı'nda Filistinlilere yönelik saldırıları bugün de devam etti.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, Ayrım Duvarı yakınında İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu Filistinli 2 genç yaralandı. Yaralı gençler hastaneye kaldırıldı.

Batı Şeria'nın kuzeyindeki Tulkerim kentine bağlı Beyt Lid kasabasında ise Filistinlilerin topraklarını gasbeden İsrailliler, 3 kişiyi darbederek yaraladı.

Filistinli işçiler, Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor

İsrail, Ekim 2023'ten bu yana Filistinli işçilerin İsrail'deki işlerine dönmesine izin vermiyor. Filistinliler de tehlikeli olmasına rağmen Ayrım Duvarı'na tırmanarak İsrail tarafına geçmeye çalışıyor ve bu tür saldırılara maruz kalıyor. Son dönemde bu tür saldırılarda artış yaşandığı göze çarpıyor.

Filistin İşçiler Birliğinin verilerine göre, 8 Ekim 2023-28 Ekim 2025 tarihlerinde 44 Filistinli işçi, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybederken binlerce Filistinli işçi de gözaltına alındı.