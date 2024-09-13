İsrail askerleri tarafından vurulan Ayşenur Eygi'nin babasına taziye ziyareti

AYDIN Valisi Yakup Canbolat, Batı Şeria'da İsrail askerleri tarafından vurulan hem Türk hem de Amerikan vatandaşı olan Ayşenur Ezgi Eygi'nin (26) babası Mehmet Suat Eygi'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Aydın'ın Didim ilçesindeki akrabalarını 20 gün önce ziyaret ettikten sonra Filistin'e destek için Batı Şeria'ya giden Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de İsrail askerleri tarafından başından vuruldu. Ayşenur'un ölüm haberi, Didim'de yaşayan amcası Yılmaz Eygi, dedesi Şerif Eygi'nin yanı sıra Türkiye'deki yakınlarını yasa boğdu. Eygi'nin cenazesi Türk Hava Yolları (THY) ait uçakla saat 08.30'da Bakü'den İstanbul'a geldi. Ayşenur Ezgi Eygi için İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde tören düzenlendi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, Aydın'ın Didim ilçesi Altınkum Mahallesi'ndeki baba evinde akrabaları ve yakınlarıyla bir araya geldi. Aydın Valisi Yakup Canbolat da Eygi'nin baba evini ziyaret edip, aileye baş sağlığı diledi. Ayşenur Ezgi Eygi için dualar okundu. Ayşenur Ezgi Eygi'nin annesinin ise Muğla'nın Yatağan ilçesinde yakınlarının yanında olduğu bildirildi.

Öte yandan uçakla İzmir'e gönderilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin bugün İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna götürüleceği, yarın öğle vakti Didim Merkez Camisi'nde kılınacak namazın ardından toprağa verileceği öğrenildi.