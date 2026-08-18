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Doğu Kudüs'te İsrail ateşi: Bir Filistinli yaralı

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İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Er-Ram beldesinde açtığı ateş sonucu bir Filistinli yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Er-Ram beldesindeki Ayrım (Utanç) Duvarı yakınlarında bir Filistinliye ateş açtı.

Açılan ateş sonucu söz konusu Filistinli yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki baskın, saldırı ve gözaltılarda da ciddi artış yaşanıyor.

Kaynak: AA
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