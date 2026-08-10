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Batı Şeria'da 25 Filistinli Gözaltına Alındı

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İsrail ordusu Batı Şeria'da düzenlediği baskınlarda gazeteci ve eski mahkumlar dahil 25 Filistinliyi gözaltına aldı. Gözaltılar Beytüllahim başta olmak üzere birçok kentte yoğunlaştı. Ekim 2023'ten bu yana bölgede saldırı ve gözaltılar arttı; 1182'den fazla Filistinli öldü, yaklaşık 24 bin kişi gözaltına alındı.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir gazeteci ve serbest bırakılan eski tutukluların da bulunduğu 25 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde geniş çaplı baskınlar düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, baskınlarda aralarında bir gazeteci ve serbest bırakılan eski mahkumların da bulunduğu 25 Filistinlinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Gözaltıların Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde yoğunlaştığı, Nablus, Cenin, Ramallah, Kalkilya ve El Halil kentlerinden de gözaltına alınanlar olduğu aktarıldı.

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını başlatmasından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları arttı.

Filistin resmi verilerine göre, bu dönemde Batı Şeria'da 1182'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı ve yaklaşık 24 bin Filistinli gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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