Haberler

İsrail askerleri Batı Şeria'da ikisi çocuk olmak üzere 24 Filistinliyi gözaltına aldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenledikleri baskınlarda ikisi çocuk olmak üzere 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'ya düzenledikleri baskınlarda ikisi çocuk olmak üzere 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Cemiyetinin açıklamasına göre, İsrail askerleri sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Cenin, Tulkerim, Nablus, Beytüllahim, Kalkilya, Ramallah ve El Halil kentlerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri Cenin'de 7, Tulkerim'de 6, Nablus'ta 5, Beytüllahim ve El Halil'de ikişer, Kalkilya ve Ramallah'ta da birer kişi olmak üzere toplamda 24 Filistinliyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında 2 çocuk ve eski bir tutuklu ile kardeşler de bulunuyor.

Esirler Cemiyetinin açıklamasında, İsrail askerlerinin baskın sırasında ev sakinlerine kötü muamelede bulunduğu ve eşyalara zarar verdiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail askerlerinin Filistinlilere yönelik kötü muamele ve toplu cezalandırma politikasının sürdüğü vurgulandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 340'ı çocuk, 92'si kadın olmak üzere yaklaşık 9 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler ödülünü almaya çıktı, İspanyollar lakabını taktı: Veliaht prens

İspanyollar Arda'ya lakap taktı

Bir il bu skandalı konuşuyor! İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı

İş insanı, 18 yaşından küçük 2 erkek çocukla otelde basıldı
Boynunu “kütletmek” için gitti, hayatından oldu! Masör tutuklu

5 dakikalık masajın ardından korkunç son
NATO’dan gururlandıran ANKA-III paylaşımı: NATO 3.0 işte tam olarak budur

NATO’dan göğüs kabartan paylaşım: NATO 3.0 işte tam olarak budur
Endonezya'daki volkanik faaliyeti haberleştirmeye giden gazetecileri arama çalışmaları sürüyor

Yanardağı görüntülemeye giden gazeteciler kayıp! Ekipler seferber oldu
Gürcistan’dan kalkan uçak Rize’nin Pazar ilçesi açıklarında denize acil iniş yaptı

Gürcistan'dan kalkan uçak, Rize'de denizin ortasına acil iniş yaptı
Aile faciası! Cani baba eşini ve kızını bıçakladı

Cani baba ne eşine acıdı ne kızına