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Sucuk ve lahmacunun içinden çıkanları mide kaldırmaz

İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor

İsrail'de halkın 44'ü Gazze'de ateşkes istiyor
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İsrail'de yapılan ankete göre, halkın yüzde 44'ü Gazze'de ateşkes ve esir takası müzakerelerinin sürdürülmesi gerektiğini düşünüyor. Yalnızca yüzde 9'luk bir kesim Gazze'ye saldırılara geri dönülmesini savunurken; halkın yüzde 41'i Başbakan Netanyahu başbakanlığa uygun bulmadığını belirtiyor.

İsrail'de yapılan bir anket, halkın yüzde 44'ünün Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşaması için müzakerelere devam edilmesi gerektiğini, buna karşın yalnızca yüzde 9'luk bir kesimin Gazze Şeridi'ne saldırılara dönülmesi gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun devam eden yolsuzluk davasına ilişkin bir anket yayımlandı.

İSRAİLLİLERİN YARISI ATEŞKES DEVAM ETSİN İSTİYOR

KAN'ın anketine göre, katılımcıların neredeyse yarısı İsrail'in Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını sürdürmesi gerektiğini düşünürken yalnızca yüzde 9'luk bir kesim İsrailli esirlerin serbest bırakılmaması pahasına Gazze Şeridi'ne saldırıların devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un önerdiği ve İsrail'in de benimsediğini duyurduğu, ateşkesin ramazan ayı ve Yahudilerin Hamursuz (Pesah) Bayramı (12-20 Nisan) boyunca uzatılması planına destek verenlerin oranı ise yüzde 34'de kaldı. Ankete katılanların yüzde 13'ü ise kararsız olduğunu bildirdi.

İsrail'in, 3 Şubat'ta başlaması gereken anlaşmanın ikinci aşama müzakerelerini engellediği belirtiliyor.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmesi yerine ilk aşamanın ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını istiyor.

HALKIN YÜZDE 41'İ NETANYAHU'YU BAŞBAKANLIĞA UYGUN BULMUYOR

İsrail devlet tevizyonu KAN'ın anketine katılanlara Başbakan Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davası hakkındaki görüşleri de soruldu.

Buna göre, katılımcıların yüzde 41'i yolsuzluk davası devam eden Netanyahu'nun başbakanlık görevini yürütmesinin uygun olmadığının ilan edilmesini desteklerken, İsrail'in Gazze'ye saldırıları tamamen sonra erene kadar yolsuzluk davasının askıya alınmasını destekleyenlerin oranı yüzde 28 olarak kaydedildi.

Ankete katılanların yüzde 18'i Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasının tamamen düşürülmesi gerektiğine inandığını belirtirken, yüzde 13'lük kesim kararsız olduğunu bildirdi.

ÜÇ AYRI DOSYADAN YARGILANIYOR

Netanyahu, "1000", "2000" ve "4000" dosya adıyla bilinen üç ayrı yolsuzluk dosyası kapsamında rüşvet, dolandırıcılık ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanıyor.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıcw2xkk8fw2:

buyuk Israël kurulmayana kadar israilin duracagi yok

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