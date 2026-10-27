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İsrail, 23 kişilik uluslararası heyetin Batı Şeria'ya girişini engelledi

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İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen Filistin davasıyla dayanışma konferansına katılacak 23 kişilik uluslararası heyetin girişini engelledi. Birzeit Üniversitesindeki konferans için Kerame Sınır Kapısı'ndan geçmek isteyen heyet üyeleri saatlerce alıkonulup sorgulandı.

İsrail, farklı ülkelerden milletvekili, siyasetçi ve akademisyenlerden oluşan 23 kişilik uluslararası heyetin, Filistin davasıyla dayanışma amacıyla düzenlenen konferansa katılmak üzere işgal altındaki Batı Şeria'ya girişini engelledi.

Birzeit Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, heyetin üniversiteye bağlı Abu Lughod Uluslararası Çalışmalar Enstitüsünde düzenlenen konferansa katılmak üzere bölgeye gelmeyi planladığı belirtildi.

Üniversiteden bir yetkilinin AA muhabirine verdiği bilgiye göre, heyet üyeleri dün Ürdün ile Batı Şeria arasındaki Kerame Sınır Kapısı'ndan geçiş yapmak istedi ancak İsrail makamlarınca engellendi.

Sınır kapısında saatlerce alıkonularak sorgulanan heyet üyelerinin Batı Şeria'ya girişine izin verilmediği aktarıldı.

Üniversitenin açıklamasında, 23 kişilik heyette İngiltere Parlamentosundan İşçi Partili bir milletvekili, İskoç Ulusal Partisinden bir milletvekili, İskoç Parlamentosundan Yeşiller Partisi üyesi bir milletvekili, İspanya Senatosundan bir üye ve eski İngiliz milletvekili Sam Tarry'nin de bulunduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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