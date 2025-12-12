Okul Sporları İl Müsabakaları'nda İspirli öğrenciler 40 madalya topladı

Erzurum'da düzenlenen Okul Sporları İl Müsabakaları'nda, İspir'den gelen öğrenciler 40 madalya topladı.

Okul Sporları İl Müsabakaları'nda, bilek güreşi branşında İspir'i temsil eden Ziyapaşa Ortaokulu, Çamlıyayla Ortaokulu ve Anadolu Lisesi öğrencileri, farklı kategorilerde 16 altın, 12 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 40 madalya kazandı.

İspir İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, farklı kategorilerde elde edilen bu derecelerin, İspir'deki okulların spor alanındaki başarısını ve disiplinli çalışma kültürünü bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

Aydın, "Elde edilen başarılar öğrencilerin azmi, disiplinli çalışmaları ve sportmenlik ruhlarının yanı sıra, okullarda akademik eğitimin yanında beden eğitimi ve spor alanına verilen önemin somut bir yansımasıdır. İlçemizi gururla temsil eden tüm öğrencilerimizi tebrik eder, bu başarıda emeği geçen öğretmenlere, okul yöneticilerine ve destek veren velilerimize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.