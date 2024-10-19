Üye Girişi
Haberler

İspir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı

İspir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü Törenle Kutlandı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen törende muhtarların rolü ve önemi vurgulandı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu ve saygı duruşunda bulunuldu.

Erzurum'un İspir ilçesinde, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

İspir Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

İspir Muhtarlar Dernek Başkanı Atilla Dursun, törende yaptığı konuşmada, muhtarlık kurumunun yaklaşık 200 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Dursun, "Muhtarlar, insanların güvenini kazanmış, güvenilir, çalışkan, adil ve hukukun üstünlüğüne inanmış kişilerdir. Halkın ihtiyaçlarını tespit etmek, bununla birlikte eğitim, ulaşım, sağlık, alt yapı gibi sorunları belirlemek, bu sorunlara çözüm önerilerinde bulunmak, bunların takibini yaparak kamu hizmetlerinin daha verimli bir şekilde yerine getirilmesini sağlamak noktasında önemli bir görevi üstlenmektedirler." dedi.

Törene, kurum amirleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel

Muhtarlar Günü Politika Etkinlik erzurum Kültür Güncel Yaşam Tören İspir

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin ruhsatı iptal edildi

Bebek katili çeteyle çalışan 9 hastanenin kapısına kilit vuruldu

 'Yenidoğan Çetesi'nin hemşiresi konuştu: İşler çığırından çıkınca sürekli tartıştım

İşte o hemşiresinin ilk sözleri

 Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı

Hizbullah'ın kamikaze İHA'sı Netanyahu'nun evini hedef aldı
AK Partili vekilden kendilerini eleştirenlere sert yanıt: O yolları baban mı açtı?

Bu nasıl bir üsluptur sayın vekil: O yolları baban mı açtı?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilan Polat- Sıla Doğu video izle! Dilan Polat ve Sıla Doğu öpüştü mü? TRABZONSPOR- BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI İZLE | Trabzonspor- Başakşehir maçı şifresiz mi? Trabzonspor- Başakşehir maçı 11'leri! Trabzonspor'da kimler oynayacak? 11'de kimler var? Kayserispor- Gaziantep FK maçı kaç kaç bitti? Kayserispor- Gaziantep FK maç özeti! Bandırmaspor- Karagümrük maçı kaç kaç bitti? Bandırmaspor- Karagümrük maç özeti! Yenidoğan Çetesi ruhsatı iptal edilen hastaneler hangileri? Hastaneler kapatıldı mı? S SPORT CANLI İZLE | Juventus - Lazio maçı şifresiz izlenir mi? S SPORTS FREKANS BİLGİLERİ S Sport Plus ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 19 Ekim Cumartesi günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Antalyaspor- Galatasaray muhtemel 11'ler! Antalyaspor- Galatasaray maçı saat kaçta, nerede? Discord ne zaman açılacak? Discord erişim engeli kalkacak mı? (20 Ekim) Aliya Izzetbegoviç ne zaman öldü? Aliya Izzetbegoviç kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.