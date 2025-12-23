Haberler

İspir Belediye Başkanı Coşkun başarılı sporcuları kabul etti

Güncelleme:
İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun, Kars'ta düzenlenen Tekvando Arası Dostluk Turnuvası'nda madalya kazanan sporcuları kabul etti.

Kars'ta 16-19 Aralık'ta 17 ilden 400 sporcunun katılımıyla Sarıkamış Şehitleri Anma Tekvando İller Arası Dostluk Turnuvası düzenlendi.

İspir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, turnuvada 4 altın, 3 gümüş, 5 bronz ve 4 derece madalyası olmak üzere toplam 16 madalya kazandı.

İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun'da başarılı sporcuları makamında misafir ederek, hediye verip tebrik etti.

Kaynak: AA / Köksal Sayın - Güncel
