Isparta Valisi Erin, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Isparta Valisi Abdullah Erin, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Erin, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Saeed M. M. T. Jaras'ın, " Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli yardım dağıtım merkezlerine akın etti" başlıklı fotoğrafını seçen Erin, "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" adlı karesini tercih etti.

Erin, "Haber" kategorisinde Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar", "Spor" kategorisinde Ömer Taha Çetin'in "Kupa sevinci", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgür Tiran'ın "Yeşilin sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Erin, AA'nın düzenlediği fotoğraf oylamasına bu yıl da iştirak ettiklerini söyledi.

Gazze'de çekilen fotoğrafların daha çok dikkatini çektiğini belirten Erin, "İnşallah 2026 yılı, Gazze'deki mazlum insanların kurtuluşuna vesile olur. Oradaki büyük bir insanlık dramına imza atan Siyonist zihniyetin cezasız kalmamasını temenni ediyorum." dedi.

Erin, Gazze'deki zulme karşı uluslararası camianın sessiz kalmaması gerektiğini vurgulayarak, "Katliamların durdurulması ve uluslararası hukuka uygun şekilde bu zulmü gerçekleştirenlerin hesap vermesini sağlayacak mekanizmaların işletilmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada bu yıl, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce altyazıyla dünya genelinde yapılan oylamada katılımcılar istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.