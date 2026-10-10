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Isparta Eğirdir'de iş makinesi doğalgaz çalışmasında çukura düştü, yaralanan olmadı

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Isparta'nın Eğirdir ilçesinde doğalgaz ana boru hattı çalışması sırasında kazılan çukura iş makinesi düştü. Kazada yaralanan olmazken, kurtarıcı yardımıyla çukurdan çıkarılan iş makinesiyle ilgili inceleme başlatıldı.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde doğalgaz ana boru hattı çalışması sırasında kazılan çukura iş makinesi düştü. İş makinesi kurtarıcı yardımıyla düştüğü çukurdan çıkarıldı.

Kaza, bugün saat 11.30 sıralarında Ağa Mahallesi'nde doğalgaz ekiplerinin yürüttüğü ana boru hattı çalışması sırasında meydana geldi. Ömer Poyraz yönetimindeki iş makinesi, henüz belirlenemeyen nedenle çalışma yapılan bölgede açılan çukura düştü. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Kazada yaralanan olmazken, çukura düşen iş makinesi, yapılan çalışmaların ardından kurtarıcı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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