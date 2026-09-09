Isparta'daki Başpınar Tabiat Parkı havadan görüntülendi

Isparta'nın Aksu ilçesinde bulunan ve ekoturizm açısından önemli potansiyele sahip Başpınar Tabiat Parkı, havadan görüntülendi.

Doğal su kaynaklarının da bulunduğu tabiat parkında, karacam, ardıç, saçlı meşe ve çeşitli endemik bitkilerin yer aldığı ormanlık alanlar bulunuyor.

Çadır ve kamp tutkunlarının sıkça ziyaret ettiği park, doğal güzellikleriyle ziyaretçilere keyifli vakit geçirme imkanı sunarken, fotoğraf tutkunlarına da eşsiz manzaralar sunuyor.

Kaynak: AA