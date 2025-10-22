Haberler

Isparta'da Sokak Hayvanlarına Yönelik Canice Saldırılar Artıyor

Isparta'da Sokak Hayvanlarına Yönelik Canice Saldırılar Artıyor
Güncelleme:
Isparta Barosu, sokak hayvanlarının uzuvlarının kesilmesi vakalarını araştırarak savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı, büyü yapmak amacıyla gerçekleştirilen bu eylemlerin artış gösterdiğini açıkladı.

ISPARTA Barosu, gelen ihbarlar üzerine yapılan araştırmada, patisi ve kuyruğu kesilmiş çok sayıda sokak hayvanı olduğunu tespit edip, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Baro Başkanı Fatih Semiz, "Bağlama büyüsü yapmak için sokak hayvanlarına canice zarar verilmektedir" dedi.

Isparta Barosu, çok sayıda sokak hayvanının uzuvlarının kesilmesine yönelik veteriner ve vatandaşlardan gelen ihbarlar üzerine araştırma başlattı. Hayvan Hakları Komisyonu tarafından incelemelerin ardından Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayette bulunuldu. Isparta Baro Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, büyü yapma amacıyla sokak hayvanlarının uzuvlarının kesilmesi olaylarının yeniden görülmeye başlandığı vurgulandı. Açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Büyü yapma amacıyla gerçekleştirildiği düşünülen bu eylemler neticesinde çok sayıda patisi ve kuyruğu kesilmiş hayvan tespit edilmiş; bunların birçoğu hayatta kalmayı başaramamış, geri kalan kısmı ise sakat kalmıştır. Veterinerlerden ve halkımızdan gelen ihbarlar üzerine Isparta Barosu Başkanlığımızca harekete geçilmiş, Hayvan Hakları Komisyonumuzca gerekli araştırmalar yapılarak Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na konu hakkında şikayette bulunulmuştur. İlimiz halkı, valiliği ve belediyesi ile hayvansever çalışmalarıyla örnek bir şehir olma yolundayken yaşanan bu olaylar, tüm vicdanları derinden sarsmıştır."

'FAİLLERİN BULUNMASI' TALEBİ

Açıklamada, başsavcılık ve emniyet müdürlüğünün geçmişte yaşanan benzer vakalarda faillerin yakalanması ve cezalandırılması konusunda titiz çalışma gerçekleştirdiğine değinildi. Isparta Barosu Başkanlığı olarak ilgili kurumlarla iletişim kurulduğu anlatılan açıklamada, faillerin bulunması ve hak ettikleri cezayı almaları için konunun takipçisi olunacağı vurgulandı.

Isparta Baro Başkanı Fatih Semiz, "Son günlerde ilimizde büyü yapma amacıyla sokak kedilerinin pati ve kuyruklarının kesilmesi hadisesinde artış yaşanmıştır. Öğrendiğimiz kadarıyla bağlama büyüsü yapmak için sokak hayvanlarına bu şekilde canice zarar verilmektedir. Bu hayvanların birçoğu maalesef kurtarılamamıştır. Yakın geçmişte ilimiz, hayvana şiddet vakalarında şüpheliler hakkında tutuklama kararı verilen ender illerden biri. Her gün uzvu kesilmiş hayvanlar hakkında bize ihbar geliyor. Sokak hayvanlarımıza canice bu davranışta bulunanlar hakkında bilgisi olanların Isparta Barosu Başkanlığı'na ulaşmaları büyük önem arz etmektedir" dedi.

