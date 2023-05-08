Isparta'da Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel Son Yolculuğuna Uğurlandı

Nevşehir Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan ve mesai bitiminde ehliyetsiz bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel için memleketi Isparta'da tören düzenlendi.

ISPARTA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Nevşehir Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan ve mesai bitiminde ehliyetsiz bir sürücünün aracıyla çarpması sonucu şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel için memleketi Isparta'da tören düzenlendi. Nevşehir'de düzenlenen askeri törenin ardından havayoluyla Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'na getirilen şehidin naaşı buradan karayoluyla il merkezine getirildi. Çünür Mahallesi'nde bulunan baba evinde helallik alındıktan sonra 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda tören yapıldı.

Mesleğe geçen yıl başlayan ve 27 Mart 2023 tarihinde ise Nevşehir Atlı Jandarma Birlik Komutanlığında görevlendirildiği öğrenilen Jandarma Uzman Onbaşı Oğuzhan Kabayel'in anne ve babasının bir fabrikada işçi olarak çalıştığı, 1 kız, 1 erkek kardeşi bulunduğu belirtildi.

Nurettin ARKAN/ISPARTA,