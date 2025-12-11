Haberler

'Sahipsiz köpekler zehirlenerek öldürüldü' iddiası

'Sahipsiz köpekler zehirlenerek öldürüldü' iddiası
Güncelleme:
Isparta'nın Yalvaç ilçesindeki Hisarardı köyünde son dönemde sayısı artan sahipsiz köpeklerden beşinin zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi. Muhtar, köpeklerin çoğalması üzerine kaymakamlık ve belediyeye başvurduğunu ancak çözüm alamadığını belirtti.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesindeki Hisarardı köyünde son dönemde sayısı artan sahipsiz köpeklerden bazılarının zehirlenerek öldürüldüğü iddia edildi.

Yalvaç ilçesine bağlı Hisarardı köyünde, dün yol kenarında 5 sahipsiz ölü köpek bulundu. Son dönemde köyde popülasyonu hızla artan sahipsiz köpeklerden bazılarının zehirlendiği iddia edildi. Muhtar Hasan Aydın, "Son zamanlarda köydeki sokak köpekleri arttı. Vatandaşların da şikayeti artınca kaymakamlık, tarım ilçe müdürlüğü, belediyeye başvurduk, sonuç alamadık. Kaymakamlık ve ilçe tarım müdürlüğü yetkilileri, köpeklerin toplanacağını söyledi. Uzun zaman geçmesine rağmen köpekler toplanmadı. Belediyedeki yetkililer de köpek toplayacak araç yetersizliğinden bahsetti" diye konuştu.

'YAZIKTIR, GÜNAHTIR'

Son günlerde sahipsiz köpeklerin kümeslere saldırıp, tavuklara zarar vermesi yönünde şikayetlerin de arttığını vurgulayan Aydın, "Köpekler, kümeslerdeki tavuklara zarar verince belki de hiç tasvip etmediğim yöntemle itlaf edilmiş olabilir. Yazıktır, günahtır. Bu köpekler toplanıp götürülmüş olsalardı; şu anda hala yaşıyor olacaklardı. Yaşanan olaydan son derece üzgünüm" dedi. Diğer yandan ölü bulunan köpeklerden birinin 7 yavrusunun bakımını köydeki hayvanseverler üstlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
