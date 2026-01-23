Isparta'da otomobilin yoldan çıkması sonucu 5 kişi yaralandı
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 5 kişi yaralandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil elektrik direğine çarparak yoldan çıktı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.
Isparta'nın Eğirdir ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Şaban G. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada sürücü Şaban G. ile Kamile G, Baran G, Halis Mert G. ve Güven G. yaralandı.
Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / İsmail Kuz - Güncel