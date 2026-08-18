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Isparta'da Muhtarın Aracına Saldırı

Isparta'da Muhtarın Aracına Saldırı
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Isparta'da Gülistan Mahallesi Muhtarı Musa Doğan'ın park halindeki aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce zarar verildi.

Isparta'da Gülistan Mahallesi Muhtarı Musa Doğan'ın park halindeki aracına kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce zarar verildi.

Gülistan Mahallesi'nde park halindeki Doğan'a ait otomobilin elektrik tesisatındaki bazı kabloların kesildiği belirlendi. Aracın sağ ön koltuğunun üzerine de bıçak bırakıldığı görüldü.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçta ve çevresinde inceleme yaparak olayın aydınlatılması için çalışma başlattı.

Olay sırasında çarşıda olduğunu belirten Doğan, durumu babasının telefonla araması üzerine öğrendiğini söyledi.

Babasının, aracın içinde dağınıklık olduğunu ve koltuğun üzerinde kesici alet bulunduğunu söylediğini anlatan Doğan, şunları kaydetti:

"Ben de arabaya kesinlikle dokunmayın diyerek onu uyardım. Daha sonra hızlı bir şekilde aracın başına geldiğimde gördüm ki arabanın tesisatlarına, çalışır vaziyette duran aracın bazı bölümlerine zarar verilmiş. Daha sonra bıçağı da sağ koltuğun üzerine bırakmışlar. Ben de bunu görünce şoke oldum. Hemen 112'yi aradım. Ekiplerimiz geldi, gerekli çalışmayı gerçekleştirdiler."

Mahalle sakinleriyle herhangi bir sorun yaşamadığını ve olayla ilgili şüphelendiği kişinin bulunmadığını ifade eden Doğan, polis ekiplerinin çalışmasının sonucunu beklediğini belirtti.

Kaynak: AA
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