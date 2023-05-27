Isparta'da kaybolan para, muhtarın anonsuyla sahibine ulaştı

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde Katip Mahallesi Muhtarı Ahmet Sesli, kaldırımda arka cebinden telefonunu çıkarırken parasını düşüren Naim Atlı'ya belediden anons yaptırarak ulaştı. Atlı, teslim aldığı paranın, teyzesinin kömür taksit ödemesi olduğunu söyledi.

?Eğirdir'de 25 Mayıs günü, Katip Mahallesi Muhtarı Ahmet Sesli'nin işlettiği tesisatçıya giden kadın, kaldırımda bulduğu 1100 TL'yi teslim etti. Muhtar Sesli, dükkanındaki güvenlik kameralarını izlediğinde beyaz tişörtlü bir adamın arka cebinden telefon çıkardığı sırada parasını düşürdüğünü belirledi. Sesli, belediye giderek parayı düşürenin iş yerine gelmesini için anons yaptı. Paranın sahibini arayan Ahmet Sesli, "Duyarlı bir kadın, dükkanımızın önünde para bulup teslim etti. Güvenlik kamerasından baktığımda parayı düşüreni tanıyamadım. Belediye anonsuyla sahibinin gelmesi için duyuru yaptık. Gelen olmadı. Parayı emniyete teslim ettik. Vatandaşımızın ihtiyacı, borcu vardır. Vatandaşlık görevimizi yaptım" dedi.Parayı düşüren Naim Atlı, muhtar Sesli'nin anonsunu öğrenip, Yalvaç ilçesinden Eğirdir'e geldi. Öğretmenlik yapan Atlı, paranın kamera görüntülerinden fark edildiğini ve polise teslim edildiğini öğrendi. Polis merkezinde parayı teslim alan Atlı, "Parayı bulmayı beklemiyordum. Muhtarım sağ olsun. Sevimdim, teşekkür ediyorum. Teyzemin kömür ödemesinin taksitiydi" dedi.