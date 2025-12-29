Haberler

Isparta'da kar yağışı etkili oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın kent merkezi ve yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı hava sıcaklıklarını düşürdü. Kar yağışının ilerleyen saatlerde de aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Isparta'da, kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı düştü.

Yüksek kesimlerde ise kar yağışının zaman zaman yoğunlaştığı görüldü.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
Kritik zirvenin ardından kameraların karşısına geçtiler! Trump topu Putin'e attı

Kritik zirveden barış umudu çıktı! Trump topu Putin'e attı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda

Türk siyasetinin önemli isimlerindendi, yoğun bakıma kaldırıldı
Edinson Cavani futbolculuk kariyerini noktaladı

Bir devrin sonu! Futbolu bıraktı
Osimhen'in performansı dünya basınında

Tüm dünya dün gece yaptıklarını konuşuyor
Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı

Ülke donarken o kentimiz yazı yaşadı
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk yoğun bakımda

Türk siyasetinin önemli isimlerindendi, yoğun bakıma kaldırıldı
Kırmızı elbisesiyle Erciyes'te kayak yapıp, gül dağıttı

Dondurucu soğukta şaşkına çeviren anlar! Gören dönüp bir daha baktı
Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi

Somer şeften 21 yaş küçük sevgilisine unutulmaz evlenme teklifi