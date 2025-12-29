Isparta'da kar yağışı etkili oldu

Isparta'da, kent merkezi ve yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kent merkezinde aralıklarla etkisini artıran kar yağışıyla birlikte hava sıcaklığı düştü.

Yüksek kesimlerde ise kar yağışının zaman zaman yoğunlaştığı görüldü.

Kar yağışının ilerleyen saatlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.