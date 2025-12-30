Haberler

Isparta'da bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı

Isparta'da bir kişinin beyzbol sopasıyla darbedilmesine ilişkin 3 şüpheli tutuklandı
Güncelleme:
Isparta'da, yüzleri kar maskeli ve beyzbol sopası taşıyan şüpheliler, S.B. (31) isimli bir kişiye saldırdı. Saldırı sonrası hastaneye kaldırılan S.B.'nin durumu ciddiyetini korurken, olayla ilgili 3 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda bıçaklar ve fişekler ele geçirildi.

Isparta'da yüzleri kar maskeli ve ellerinde beyzbol sopası bulunan şüphelilerin bir kişiyi darbettiği olayla ilgili 3 kişi tutuklandı.

İstanbul Caddesi'nde S.B. (31), yüzleri kar maskeli şüpheliler tarafından beyzbol sopalarıyla darbedildi.

Hastanede tedavi altına alınan S.B'nin baş ve sırt bölgesinden yaralandığı öğrenildi.

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında K.E.Ö, H.T. ve H.E. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 3 bıçak ile 9x19 milimetre çapında 50 dolu fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, şüphelilerin araç bagajına sopaları koyduğu, kıyafetlerini değiştirdiği, araç plakalarını söktükleri ve S.B'nin aracını takip edip darbettikleri anlar yer aldı.

Kaynak: AA / Yalçın Çelen - Güncel
