Isparta'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, Keçiborlu-Uluborlu karayolunda meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da işçi servisi ile ticari araç çarpıştı: 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

ISPARTA - Isparta'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Keçiborlu-Uluborlu karayolunda meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.