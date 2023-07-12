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Isparta'da işçi servisi ile ticari araç çarpıştı: 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

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Isparta'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Kaza, Keçiborlu-Uluborlu karayolunda meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Isparta'da işçi servisi ile ticari araç çarpıştı: 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı

ISPARTA - Isparta'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 1 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaza, Keçiborlu-Uluborlu karayolunda meydana geldi. Edinilen ilk bilgilere göre, hafif ticari araç ile işçi servisi çarpıştı. Meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rukiye Senem Ok - Güncel

Keçiborlu Isparta Tragger Güncel Haberler

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