Haberler

Tamirat sırasında fırlayan tekerin çarptığı kadın, uçuruma düşüp öldü

Tamirat sırasında fırlayan tekerin çarptığı kadın, uçuruma düşüp öldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde iş makinesinin patlayan lastiği nedeniyle bir kişi uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Olayda Abide Çimenkaya, yüksek basınç nedeniyle yerinden fırlayan tekerin çarpması sonucu 10 metrelik uçurumdan düştü.

ISPARTA'nın Eğirdir ilçesinde tamirat sırasında yüksek basıncın etkisiyle yerinden fırlayan iş makinesinin tekerinin çarptığı Abide Çimenkaya (34), düştüğü uçurumda hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Eğirdir'e bağlı Aşağıgökdere köyü Akdereler mevkisinde meydana geldi. Abide Çimenkaya ile eşi Harun Çimenkaya (38), iş makinesinin patlayan lastiğinin tamiratı için araziye gitti. Çalışma sırasında yüksek basıncın etkisiyle yerinden fırlayan teker, Abide Çimenkaya'ya çarptı. Savrulan Abide Çimenkaya, düştüğü yaklaşık 10 metrelik uçurumda hareketsiz kaldı. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Abide Çimenkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Çimenkaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Eğirdir Kemik Hastanesi morguna konuldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Savaşta 7. gün! Tahran'da art arda büyük patlamalar oldu

Başkent saldırı altında, art arda büyük patlamalar meydana geldi
İran bu füzeyi ilk kez kullandı! 1.500 kilogram patlayıcı taşıyor

7. günde bir ilk! Denklem değiştiren silah ülkenin kalbini vurdu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak yakaladı

Telefonunu gören polis yaka paça gözaltına aldı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine 'Minab okulu kız öğrencilerinin anısına' yazıldı

Bu füze İsrail'e fırlatıldı! Üzerinde yazanlar ise her şeyi anlatıyor
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı

İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler

Ağlayarak yapma demesine bile aldırmadılar! Dehşete düşüren görüntüler
Adana uçağında büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı

Adana uçağında büyük panik! Yolcular adeta kabusu yaşadı