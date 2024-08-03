Isparta'da Filistin'e Destek Protestosu

Isparta'da Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da suikasta uğraması ve İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Kentteki STK üyeleri ve vatandaşlar ellerindeki dövizlerle Filistin'e destek vermek amacıyla Mimar Sinan Camisi önünde bir araya geldi.

Filistin İnisiyatifi Başkanı Ali Osman Altunbaşak burada yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de insanlık tarihinin en korkunç soykırımını gerçekleştirdiğini söyledi.

İsrail'in 40 binden fazla kişiyi öldürdüğünü belirten Altunbaşak, "100 bin kardeşimiz de yaralandı. Gazze Şeridi'nde ayakta kalmış tek bir şehir, tek bir mahalle kalmadı. İnsanların sığınacakları tek bir nokta bile yok. Gazze'de daracık bir alana hapsedilmiş 3,5 milyon insan bütün insanlığın sessiz bakışları arasında yaşanan soykırımda çaresizce sıranın kendisine gelmesini beklemekledir." diye konuştu.

Masum insanların ABD'nin siyonistlere verdiği silahlarla bombalandığını ifade eden Altunbaşak, şöyle devam etti:

"Ağızlarından insan hakları sözünü düşürmeyen İngiltere, Fransa, Almanya gibi ülkeler soykırıma açık açık destek veriyor. Siyonizm hizmetindeki Batılı sermaye soykırımı finanse ediyor. Küresel medya sansür, çarpıtma dezenformasyonla soykırımı örtüyor, vahşeti gizliyor. Küresel zalimler bir araya gelmiş Gazze'de planlı programlı bir soykırım yapıyor. Kundaktaki bebekleri, sokaktaki çocukları, camide ibadet edenleri un kuyruğunda aç insanları öldürüyorlar."