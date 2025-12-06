Resmen vahşet! Yanmış otomobilin yanında bulunan cesedin başı kayıp

Haberler

Güncelleme:
Isparta'da dün yanmış otomobilin yanında cesedi bulunan evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'in kayıp başının aranmasına yönelik çalışma devam ediyor. Köyde güvenlik tedbiri alan jandarma, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde yanmış otomobilin yanında başsız cesedi bulunan 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'in kayıp başını bulmak için jandarmanın geniş kapsamlı aramaları sürüyor.

YANAN OTOMOBİLİN YANINDA BAŞSIZ CESET BULUNDU

Dün gündüz saatlerinde Keçiborlu ilçesine bağlı Aydoğmuş köyündeki dağlık alanda ekipler, yanan otomobilin yakınında başsız erkek cesedi buldu. Alevlerin söndürülmesinin ardından, jandarma cesedin evli ve 2 çocuk babası Ferdi Özdemir'e ait olduğunu belirledi. İncelemelerin ardından Özdemir'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Ekiplerin araştırmasında Ferdi Özdemir'in, Aydoğmuş köyünün meydanındaki marketten önceki gün saat 19.55'te sigara aldığı anların iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Jandarma, Aydoğmuş köyü ve çevresinde cesedin başının bulunması için arama çalışmasını sürdürüyor. Köy çevresinde güvenlik tedbiri alan jandarma, olayın şüphelisini belirlemek amacıyla araştırmasına devam ediyor. Köydekilerden bazılarının ifadesi ve inceleme sonrası jandarma, 4 kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarma karakolunda ifadesi sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Isparta Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, vücut bütünlüğü bozulmuş halde cansız bedeni bulunan Özdemir'in öldürülmesine ilişkin soruşturmanın sürdürdüğü belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
