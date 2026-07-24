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Isparta'da 1500 yıllık demirci atölyesi bulundu

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Seleukeia Sidera Antik Kenti'ndeki kazılarda MS 5. yüzyıla ait demirci atölyesi ortaya çıkarıldı. Atölyede demir ocağı, örs, soğutma havuzu ve çok sayıda alet bulundu. Arkeologlar, Anadolu'da nadir rastlanan bu keşfin antik kentin sanayi önemini gösterdiğini belirtti.

Isparta'daki Seleukeia Sidera Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarında, milattan sonra (MS) 5'inci yüzyıla tarihlenen yaklaşık 1500 yıllık demirci atölyesi ortaya çıkarıldı.

Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) adına, Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle 12 ay yürütülen kazılarda, demir üretim ocağı, örs, odun kömürü deposu, demir soğutma havuzu ile çok sayıda demir işçiliğine ilişkin buluntu tespit edildi.

Isparta İl Kültür ve Turizm Müdürü Vural Oğuzlar, gazetecilere, Seleukeia Sidera'nın kazı çalışmalarının bu yıl artırılan personel desteğiyle hız kazandığını söyledi.

Ticari yaşamın sürdüğü antik çarşı alanında önemli bulgulara ulaşıldığını kaydeden Oğuzlar, "Kazı ekibi çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor. Çalışmalar çok hızlı ilerliyor ve bulgulara kısa sürede ulaşıyoruz." dedi.

Demir üretiminin tüm aşamaları ortaya çıkarıldı

SDÜ Arkeoloji Bölümü Başkanı ve Seleukeia Sidera Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilge Hürmüzlü Kortholt da yüzey araştırmalarında elde edilen demir üretim atıkları ve jeofizik çalışmaların ardından MS 5'inci yüzyıla ait demirci atölyesine ulaştıklarını dile getirdi.

Atölyede yalnızca demir üretimine değil, farklı üretim faaliyetlerine ilişkin izlere de rastladıklarını belirten Kortholt, demir üretim ocağı, örs, odun kömürü deposu ve demir soğutma havuzunun gün yüzüne çıkarıldığını kaydetti.

Kortholt, kazılarda ayrıca yarı mamul at nalları, çiviler, bıçaklar ve kalın demir parçalarının bulunduğuna işaret ederek, ele geçirilen eserlerin Isparta Müze Müdürlüğüne teslim edildiğini ifade etti.

Atölyenin antik kentin sanayi mahallesi içerisinde yer aldığını aktaran Kortholt, şunları söyledi:

"Aslında bütün bir demirci atölyesinde olması gereken mimari düzeni ve mekansal organizasyonu burada tespit etmiş olduk. Anadolu'da bu kadar iyi korunmuş örneklerin sayısı oldukça az. Bu nedenle bulduğumuz atölye büyük önem taşıyor. Seleukeia Sidera'nın yalnızca 330 hektarlık kent merkezinden ibaret olmadığını gördük, kent Çünür, Sav ve Harmanören'i kapsayan geniş bir yerleşim alanına sahip. İki göl ve Akçay Nehri'nin sağladığı imkanlarla tarım, hayvancılık ve sanayinin geliştiğini tespit ettik. Bulgularımız Seleukeia Sidera'nın güçlü sanayi mahalleleri ve üretim kapasitesiyle dönemin önemli ekonomik merkezlerinden biri olduğunu gösteriyor."

2017 yılında Isparta Müze Müdürlüğü ile başlatılan kazılar, 2019 yılından bu yana Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde yürütülüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" kapsamına 2024 yılında alınan antik kentte, işçiler dışında yaklaşık 47 kişilik uzman ve öğrenci ekibi görev yapıyor.

Kaynak: AA
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