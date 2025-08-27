İspanya, Orman Yangınlarından Etkilenen Bölgeleri Afet Bölgesi İlan Etti

MADRİD, 27 Ağustos (Xinhua) -- İspanya hükümeti, orman yangınlarından etkilenen bölgeleri afet bölgesi ilan etti. Söz konusu önlemle bu bölgelere yardım ulaştırılması hedefleniyor.

İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, ulusal televizyon kanalı RTVE'de yayımlanan salı günkü basın toplantısında önlemin, 23-25 Ağustos tarihlerinde yaşanan 113 orman yangınından etkilenen tüm bölgeleri kapsayacağını söyledi.

"Son yıllarda yaşanan en büyük çevre krizlerinden biriyle karşı karşıyayız" diyen Grande-Marlaska, yangınlardan etkilenen bölgelerde yaşayanların tazminat başvurusunda bulunabileceklerini belirtti. Grande-Marlaska, yardımın haziran sonundaki şiddetli sel felaketinden etkilenen bölgeleri de kapsadığını ifade etti.

Yardım çerçevesinde hem haneler, işletmeler ve yerel yetkililere destek verileceğini hem de mahsulleri, ormanları ve hayvanları zarar gören çiftçilere tazminat ödeneceğini kaydeden Grande-Marlaska, altyapı onarımlarına yönelik hibeler ve tercihe bağlı kredi hatlarınınsa ek önlemler arasında yer aldığını söyledi.

Avrupa Orman Yangınları Bilgi Sistemi'ne göre İspanya'da bu yaz meydana gelen orman yangınlarında tahminen 418.000 hektarlık alanın kül olduğunu ve bu alanın Mallorca adasından daha büyük bir alana karşılık geldiğini kaydeden Grande-Marlaska, nihai hasar değerlendirmesi için henüz çok erken olduğunu söyledi.

İspanya'nın kuzeybatısında, Zamora ve Ourense kentlerindekiler başta olmak üzere 15 orman yangını an itibarıyla devam ediyor. Son günlerde düşen sıcaklıklara rağmen, yangınla mücadele çalışmaları şiddetli rüzgar nedeniyle zorlukla devam ediyor.