İspanya'dan Batı Şeria'daki İsrail saldırılarına kınama

İspanya Dışişleri Bakanlığı, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarını güçlü şekilde kınadı.

Bakanlıktan, Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik giderek artan şiddet eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin 24 Temmuz'da 4 Filistinli sivilin ölümüne neden olduğu hatırlatılan açıklamada, Batı Şeria'da cezasız şekilde devam eden bu şiddet eylemlerinin güçlü bir şekilde kınandığı belirtildi.

Açıklamada, Tel Aviv hükümetine durumun yatışmasını ve saldırılardan sorumlu olanların adalete teslim edilmesini sağlamak için gerekli adımları atması çağrısında bulunuldu.

Tel Aviv'e ayrıca Filistin topraklarındaki işgalini genişletme politikasından vazgeçmesi konusunda çağrı yapılan açıklamada, İsraillilerin sivillere uyguladığı şiddetin örtbas edilmesine de son verilmesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, İspanya'nın iki devletli çözümü desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Batı Şeria'da İsraillilerin saldırıları

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılar arttı.

İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, son olarak 24 Temmuz'da Nablus'ta 4 Filistinlinin ölümüne neden olmuştu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde 4 Filistinli ve 2 İsraillinin öldüğü arbedenin ardından Filistin toprakları üzerine kurulan kaçak Yahudi yerleşim birimlerinin tanınması ve yenilerinin kurulması sürecinin hızlandırılması talimatını vermişti.

İsrail askerleri, Nablus kentine bağlı Tel beldesi başta olmak üzere Batı Şeria'daki kent, köy ve beldelere düzenlediği baskınlarda en az 70 Filistinliyi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA