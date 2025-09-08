İspanya Hükümeti, İsrail'in Suçlamalarını Reddetti

İspanya hükümeti, Gazze'de işlediği soykırımdan dolayı 9 maddelik yaptırım kararı aldığı İsrail'in İspanya'ya yönelik suçlamalarını ve aldığı tedbirleri kesin bir dille reddettiğini açıkladı.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in bu sabah, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı 9 maddelik yaptırım kararını açıklamasının ardından, İsrail hükümetinin tepkisi ve suçlamalarıyla iki ülke arasındaki diplomatik kriz büyüdü.

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İspanya hükümeti, İsrail hükümetinin İspanya ve İspanyol halkına yönelik antisemitizm suçlamalarını ve İspanya hükümetinin iki üyesinin (bakanlardan Yolanda Diaz ve Sira Rego) İsrail'e girişine getirilen kabul edilemez yasağı kesin bir dille reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Sanchez'in bugün açıkladığı, "Gazze ve Batı Şeria'daki insanlık dışı durumla ilgili tedbirlerin, İspanyol toplumunun çoğunluğunun duygularına cevap verdiği, ülkenin egemenliği çerçevesinde ve barışın, insan haklarının ve uluslararası hukukun savunulması ile uyumlu olarak alındığı" vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

"İspanya hükümeti, iyi komşuluk ilişkileri içinde yan yana yaşayan ve karşılıklı olarak barış ve güvenliği garanti altına alan İsrail ve Filistin olmak üzere iki devletin varlığını egemen bir şekilde savunmaktadır. Ayrıca, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'daki işgale, Filistinli sivil halka yönelik şiddete ve Gazze Şeridi'ndeki insani ablukaya son vermesini talep etmektedir. İspanya hükümeti, barışı, uluslararası hukuku ve insan haklarını savunmaktan çekinmeyecektir."

İspanya hükümeti ayrıca, son yıllarda 72 bin Sefarad'a İspanya'da vatandaşlık verildiğini hatırlatarak İsrail'in İspanya hükümetine yönelttiği antisemitizm suçlamalarına karşı, "Bu Hükümet, terör örgütü Hamas'ın korkunç saldırısını derhal kınadı ve tüm rehinelerin serbest bırakılmasını ısrarla talep etti. Ayrıca, Ocak 2023'te tarihimizin ilk Antisemitizmle Mücadele Ulusal Planı'nı onayladı ve antisemitizm tanımını benimsemeye karar verdi. Bu hükümet, antisemitizm ve ırkçılıkla mücadele etmeye ve hiçbir şekilde ayrımcılığa yer olmayan bir ülke yaratmaya kararlıdır." ifadelerine yer verildi.

İspanya Başbakanı Sanchez, bu sabah yaptığı açıklamada, İsrail'e silah ambargosunu yasal olarak pekiştiren bir Kraliyet kararnamesinin onaylanması ve Gazze Şeridi'nde soykırım, insan hakları ihlalleri ve savaş suçlarına doğrudan katılan tüm kişilerin İspanya'ya girişlerinin yasaklanması başta olmak üzere İsrail'e karşı 9 maddelik yaptırım kararını duyurmuştu.

Bunun hemen ardından İsrail hükümeti de İspanya'nın attığı adımları "antisemitizmle" suçlayıp, hükümeti "yolsuzluğa bulaşmakla" itham etmiş ve İspanya hükümetinden Başbakan Yardımcısı, Çalışma ve Sosyal Ekonomi Bakanı Yolanda Diaz ile Gençlik ve Çocukluk Bakanı Sira Rego'nun (Filistin kökenli) ülkeye girişinin yasaklandığını duyurmuştu.

Sanchez'in açıkladığı İsrail'e yaptırım maddelerin yarınki Bakanlar Kurulu'nda onaylanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.