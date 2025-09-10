İspanya Başbakanı'nın Eşi Mahkemeye İfade Verdi

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in eşi Maria Begona Gomez Fernandez, aşırı sağcı grupların suçlamalarıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye geldi.

Madrid 41. Nolu İdari Mahkemesi Hakimi Juan Carlos Peinado'nun aşırı sağcı grupların suçlamaları sonrasında bir yılı aşkın bir süredir yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkemeye gelen Begona Gomez, geçmişte olduğu gibi bugün de sadece avukatının sorularını yanıtladı.

Aynı soruşturmada Begona Gomez ile şüpheli durumunda olan (Başbakanlık'taki danışmanı) Cristina Alvarez'in de benzer şekilde sadece savunma avukatının sorularını yanıtladığı mahkeme kaynaklarınca basına aktarıldı.

Begona Gomez'in sadece 3-4 dakikalık kısa süren ifadesiyle ilgili mahkeme kaynaklarından İspanyol basınına sızan bilgilerde, Gomez'in "çok yakın arkadaşı olması dolayısıyla Cristina Alvarez'den bazı mesajlarını iletme ricasında bulunduğunu söylediği" iddia edildi.

Danışmanı Alvarez'in her zaman kendisinin yanında olduğunu belirten Begona Gomez, bu kişinin görevinin güvenlik önlemleri, resmi taahhütler ve protokol koordinasyonuyla ilgili olduğunu aktardığı kaydedildi.

Aşırı sağcı grupların suç duyurularını esas alan, savcılığın "dosyanın kapatılması" talebine karşı soruşturmayı devam ettiren Hakim Peinado, Begona Gomez'i Madrid Complutense Üniversitesinde iki yüksek lisans programının eş direktörü ve profesör olarak görev yaptığı dönemde kamu fonlarını zimmete geçirme, Başbakan olan eşi ile bağlantılı nüfuzunu kullanma, ticari yolsuzluk ve mesleki itibarı zedelemekle suçluyor.

Madrid'deki mahkemeye araba ile gelen ve özel park yerinden giriş yapan Begona Gomez'in görüntüsünü alabilmek için ulusal ve uluslararası çok sayıda basın mensubu mahkeme önünde beklese de Başbakan Sanchez'in eşinin mahkemeye giriş ve çıkışından görüntü alınamadı.

Diğer yandan aşırı sağcı küçük bir grupta mahkeme önünde gösteri yaptı.

Ayrıca, Begona Gomez'in fotoğrafıyla süslenen bir kamyonette mahkeme çevresinde turlayarak, Başbakan Sanchez ve eşini protesto etti.

Begona Gomez'e yönelik suçlamalar

Gomez hakkındaki yolsuzluk iddiaları, ilk olarak aşırı sağ görüşlü "Manos Limpias" (Temiz Eller) adlı bir dernek tarafından 5 Nisan 2024'te ortaya atılarak mahkemeye taşınmıştı.

"Nüfuzunu kullanarak çeşitli şirket ve kuruluşlarla ticari ve profesyonel ilişkiler kurmak, kamu sübvansiyonları ve yardımlarından yararlanmaya çalışmakla" suçlanan Gomez hakkındaki iddianameye "Hazte Oir" adlı aşırı sağcı bir başka dernek ve Vox partisi de müdahil olmuştu.

Temiz Eller, ortaya attıkları iddialarla ilgili ellerinde herhangi bir delil olmadığını, tamamen basında yazılanlara dayandığını belirtse de Hakim Peinado, soruşturma açma kararı almıştı.

Jandarmaya bağlı Merkezi Operasyon Birimi de (UCO) Temiz Eller tarafından ortaya atılan tüm iddiaları yalanlayan bir rapor yayımlamıştı.

Hükümet, Gomez hakkındaki iddiaları soruşturan Hakim Juan Carlos Peinado'nun arkasında aşırı sağcı siyasi destek olduğunu iddia ediyor.