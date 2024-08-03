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İsmail Heniyye için Sakarya'da yürüyüş düzenlendi

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İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Sakarya'da bir yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe, Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları, Filistin'e Destek Platformu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Yürüyüşte Heniyye'nin Kudüs mücadelesine destek çağrısı yapıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da uğradığı suikastte yaşamını yitiren Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için Sakarya'da yürüyüş düzenlendi.

Milli İrade Sivil Toplum Kuruluşları ve Filistin'e Destek Platformu üyeleri ile vatandaşlar, Heniyye'nin İran'ın uğradığı suikast nedeniyle "Gazze'nin sesi İsmail Heniyye'nin Vasiyeti" adlı yürüyüş için Adapazarı ilçesindeki Salko Camisi önünde bir araya geldi.

Ellerinde pankart ve dövizler taşıyan grup, sloganlar atarak Adapazarı Kültür Merkezi önüne kadar yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Doç.Dr. Yaşar Kahraman, Heniyye'nin emaneti olan Kudüs mücadelesine ortak olunması gerektiğini ve Kudüs'e sahip çıkılması gerektiğini söyledi.

Heniyye'nin Kudüs'ü miras olarak bıraktığını, azgınlaşan Siyonist terör çetesine karşı daha etkili kararlar alınması gerektiğini ifade eden Kahraman, "Bu Siyonist çetenin devlet olarak tanımlama kararını istemiyoruz. Onun devlet olma vasfını yitirdiğini düşünüyoruz. Onun devlet olarak varlığını reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kahraman, önce zihinlerde başkenti Kudüs olan tek bir Filistin devletinin kurulması gerektiğini vurgulayarak, "Orada İsrail devlet varlığını yok edeceğiz. Önce zihnimizde yok etmemiz lazım." dedi.

Müslüman katliamına, işgallere önce duyarlı vatandaşların "dur" demesi gerektiğini savunan Kahraman, boykotun önemini de vurguladı.

Programın sonunda Kur'an-ı Kerim okundu, Sakarya İl Müftüsü Mehmet Aşık tarafından dua edildi.

Yürüyüşe AK Parti Sakarya Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Çiğdem Erdoğan, Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Güncel

İsmail Heniyye Filistin Sakarya Tahran Kudüs Hamas İran Politika Güncel Haberler

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