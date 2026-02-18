Haberler

Trabzon'da, "Dünya medeniyet tarihi ile İslam tıp tarihi arasındaki etkileşim" konferansı düzenlendi

Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde düzenlenen konferansta, İslam tıbı ile dünya medeniyetleri arasındaki etkileşimler ele alındı. KTÜ Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, tarih boyunca tıbbın gelişimindeki önemli rolleri vurguladı.

Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'nde "Dünya medeniyet tarihi ile İslam tıp tarihi arasındaki etkileşim" konferansı düzenlendi.

KTÜ'den yapılan açıklamada, konferansta konuşan KTÜ Farabi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gündüz, dünya medeniyet tarihinin yalnızca kronolojik olaylar dizisinden ibaret olmadığını, bilgi üretiminin hangi toplumsal, kurumsal ve düşünsel zeminlerde şekillendiğini inceleyen disiplinler arası bir alan olduğunu vurguladı.

Tıp tarihinin bu sürecin hem teorik hem uygulamalı boyutunu temsil eden ve en süreklilik arz eden alanlardan biri olduğuna işaret eden Gündüz, İslam Tıp Tarihi'nin, Antik Çağ'dan devralınan bilgi mirasını yalnızca muhafaza etmediğini, onu sistematik biçimde yeniden yapılandırarak geliştirdiğini ve özellikle 8'nci ve 10'ncu yüzyıllar arasında Abbasi döneminde kurulan Beytülhikme'nin bu süreçte belirleyici rol oynadığını aktardı.

İslam dünyasında ortaya çıkan bimaristanların, modern hastane modelinin erken ve gelişmiş örnekleri arasında yer aldığını belirten Gündüz, "Bu kurumların yalnızca hastaların tedavi edildiği yapılar olmadığını klinik uygulamaların sistemli biçimde yürütüldüğü, hekimlerin eğitim aldığı ve eczacılık disiplini ile tıbbi uzmanlaşmanın, kurumsal çerçevede geliştiği merkezler olduğunu ifade etti.

Gündüz, İslam'daki tıp metinlerinin Endülüs ve Sicilya üzerinden Latinceye çevrilmesiyle birlikte Avrupa'da "Skolastik Tıp" anlayışının dönüşüm sürecine girdiğini belirterek, bu aktarımın rönesans ve bilimsel yöntemin gelişiminde dolaylı ancak belirleyici bir rol oynadığını kaydetti.

İslam Tıp Tarihi'nin bilginin korunması, geliştirilmesi ve yeniden dolaşıma sokulması aşamalarının tamamında, aktif biçimde yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Gündüz, bu tarihsel sürecin medeniyetler arası sürekliliği anlamada kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

