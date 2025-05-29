İslam Bilim Tarihi Sergisi FSMVÜ'de Açıldı

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (FSMVÜ) Bilim Tarihi Bölümü, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü ve Science and Innovation Platformu'nun katkılarıyla hazırlanan "İslam Bilim Tarihi" sergisi, FSMVÜ Fatih Yerleşkesi'nde açıldı.

Geçmişin bilimsel mirasını bugünle buluşturmayı amaçlayan sergide, İslam medeniyetinin astronomiden tıbba, optikten mekanik sistemlere uzanan bilimsel başarılarını yansıtan nitelikli replikalar yer alıyor.

Serginin açılışında konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, uzun yıllar iyi ve güzel olan her şeyin batıdan bu kültüre ulaştığı fikrine maruz kaldıklarını söyledi.

Gözen, zamanla birçok bilimsel gelişmenin temelinde İslam bilim ve medeniyetinin olduğunu öğrendiğini dile getirerek, "Özellikle Endülüs'te kurulan medeniyet birikimi bütün dünyaya yön vermiştir. Fakat Müslümanlar, Endülüs'te ancak 7 asır kalabilmişlerdir. Bu açıdan İstanbul'un fethi medeniyetimizin ilerlemesi açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Bizlerin İstanbul'u fethinin anlamına yakışır bir şekilde, İslam medeniyetinin köklerine inerek, geleceğimizi inşa etmemiz gerekiyor. Açılışını gerçekleştirdiğimiz sergiyi de İslam bilim anlayışının bir ifadesi olarak görüyorum." dedi.

"Bilim ve tarih alanındaki çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz"

FSMVÜ Rektörü Prof. Dr. Nevzat Şimşek, Fatih Sultan Mehmet'in kendi döneminde kurduğu medreselerin, onun bilime verdiği önemin ifadesi olduğunu belirtti.

Şimsek, FSMVÜ'nin de Fatih Sultan Mehmet'in kurduğu vakıfların bir sonucu olarak ortaya çıktığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz bu sorumlulukla, İslam bilimlerinin tarihsel hikayesini anlatan böylesi bir sergiye ev sahipliği yapmaktan dolayı onur duyuyoruz. Sergimizi İstanbul'un fethedildiği 29 Mayıs'ta açmak da bu açıdan bizim çok anlamlı. Rahmetli Fuat Sezgin hocamızın İstanbul'a gelip üniversitemiz bünyesinde İslam Bilim Tarihi bölümümüzü kurmuş olması da bizim için çok kıymetliydi. Biz de o günde bu yana, İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfıyla bilim ve tarih alanındaki çalışmalarımızı sürdürmeye gayret ediyoruz."

"Burada sergilediğimiz eserler, kültürel geçmişimizin birer temsilcileridir"

FSMVÜ Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Enstitüsü Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Nihal Özdemir, konuşmasında enstitüden bahsederek, şunları kaydetti:

"Sergimizle medeniyetimizin kültürel mirasına bir selam vermek istedik. Enstitümüzün adı Fuat Sezgin hocamızdan geliyor ve bu bize büyük bir sorumluluk yüklüyor. Hocamızın iki büyük ideali vardı; birincisi, bilim tarihini ulusal ve uluslararası düzlemde hem tanımak hem de tanıtmak, ikinci ise bu mirasın etkisiyle sahici bir özgüven oluşturmak. Burada sergilediğimiz eserler, sadece teknolojik bilim aletleri değil, kültürel geçmişimizin birer temsilcileridir. Sergimize bu gözle bakılması, onların ifade ettiği anlamı yakalama noktasında bizlere katkı sağlayacaktır."

FSMVÜ Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar, serginin İslam medeniyetinin bilim ve teknolojideki buluş ve icatlarının bugüne taşınması amacıyla düzenlendiğini aktararak, "Bu anlamlı serginin ömrünü İslam bilimlerinin ifade ettiği gerçeği bulma yolunda geçiren rahmetli Prof. Dr. Fuat Sezgin'in izinde, yeni araştırmacılara ve gençlere ilham vereceğini düşünüyorum. Hocamız çok büyük çalışmalara imza atmış ve İslam bilim insanlarının hatırasını yaşatmaya büyük önem vermiştir. Sergimizle, Fuat Sezgin hocamızın yolundan giderek, İslam bilimlerinin gerçeğini anlatmaya ve aktarmaya bir nebze katkı sunmaya amaçlıyoruz." görüşlerini paylaştı.

"Koleksiyonu tüm dünyada sergileyerek bir müze haline getirmek istiyoruz"

Science and Innovation Platform Temsilcisi Hüseyin Rahmi Göktaş ise amaçlarının, İslam dünyasında yetişmiş büyük bilim insanlarının, modern bilimin doğuşuna nasıl yön verdiğini ortaya koymak olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Buradaki eserlerden oluşan koleksiyonu tüm dünyada sergileyerek bir müze haline getirmek istiyoruz. Böylelikle hem bilimsel mirastan tüm dünyanın haberdar olmasına hem de Müslüman dünyanın bu bilimsel ve kültürel mirasa sahip çıkmasına bir katkı sunmayı temenni ediyoruz. Ziyaretçilerimizin İslam bilimine ve Müslüman bilim insanlarının mirasına gösterdiği ilginin ve verdiği değerin, gelecek nesiller için bir katma değerle dönüşeceğine yürekten inanıyoruz."

İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Keskin, IRCICA Genel Direktörü Prof. Dr. Mahmud Erol Kılıç, eski İslam İşbirliği Teşkilatı Genel Sekreteri Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanı Dr. Coşkun Yılmaz'ın da açılışa katıldığı sergi, 25 Haziran'a kadar ziyaret edilebilecek.