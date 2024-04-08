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İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden Bayramlık Hediye Projesi

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İslahiye Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Ramazan Bayramı dolayısıyla başlattıkları projeyle 30 yetim ve çocuğu bayramlık hediye etti.

Okulda görevli öğretmen ve öğrenciler "FSM MTAL hayırda yarışıyor" projesi kapsamında "bayramlıklar bizden" diyerek 30 yetim ve çocuğu bayramlıklarla sevindirdi.

Proje kapsamında 30 yetim ve çocuk tespit edildi. Projeye birçok yerden hayırsever vatandaş da katıldı.

Okul Müdürü Ahmet Kurt, AA muhabirine, kendilerine destek verenler teşekkür etti.

Kaynak: AA / Güncel

Fatih Sultan Mehmet Ramazan Bayramı Anadolu Lisesi Eğitim Güncel Haberler

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