İslahiye Devlet Hastanesi yakınındaki tarlada yangın çıktı

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde Devlet Hastanesi yakınındaki tarlada çıkan yangın anız yangını nedeniyle polikliniklerde bulunanlar tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Erenler Mahallesi'nde hasadı yapılmış tarlada öğle saatlerinde anız yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Oluşan duman, arazi yakınındaki İslahiye Devlet Hastanesi'nde tedirginliğe yol açtı. Hastane bahçesindeki bazı ağaçların da yandığını gören hastane yönetimi, tedbir amaçlı acil servis dışındaki polikliniklerde bulunanları tahliye ederek bina dışına çıkardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, 2 saatte söndürüldü. İslahiye Kaymakamı Mustafa Anteplioğlu da hastaneye gelerek duruma ilişkin bilgi alıp, itfaiye ekiplerinin çalışmasını takip etti.Yangının söndürülmesinin ardından hastanede çalışmalar normale döndü. Soğutma çalışmasının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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