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İslahiye'de 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı

İslahiye'de 2026-2027 Adli Yılı Törenle Başladı
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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2026-2027 adli yılı, İslahiye Adliyesi'nde düzenlenen törenle başladı. Programa Kaymakam Emre Oğuztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, belediye başkanları, kurum amirleri ve yargı mensupları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende konuşmalar yapıldı, ardından kokteyl ile sona erdi.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 2026-2027 Adli Yılı'nın başlaması dolayısıyla program düzenlendi.

İslahiye Adliyesi'nde gerçekleştirilen programa, İslahiye Kaymakamı Emre Oğuztürk, Adalet Komisyonu Başkanı Halil Baloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Nurullah Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Feray Yılmaz, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile hakim, savcı ve avukatlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Adalet Komisyonu Başkanı Baloğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Şahin, Belediye Başkanı Vural ve Kaymakam Oğuztürk, yeni adli yılın başlaması dolayısıyla günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

Program, adliye binasında düzenlenen kokteylin ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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