İslahiye'de 3 Yıl 16 Gün Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 3 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 3 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, bu kapsamda Nurdağı mahkemelerince hırsızlık suçundan 3 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi (34) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA