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İslahiye'de 3 Yıl 16 Gün Hapis Cezalı Hükümlü Yakalandı

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Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 3 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hakkında 3 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda Nurdağı mahkemelerince hırsızlık suçundan 3 yıl 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.G'yi (34) yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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