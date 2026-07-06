Haberler

İslahiye'de deprem sonrası sağlık yatırımları sürüyor

İslahiye'de deprem sonrası sağlık yatırımları sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İslahiye'de sağlık alanında başlatılan yatırımlar devam ediyor. Yeni aile sağlığı merkezleri, 112 acil sağlık istasyonu, ağız ve diş sağlığı hastanesi ile sağlıklı hayat merkezi projeleri hızla ilerliyor.

İslahiye İlçe Sağlık Müdürü Dr. Osman Gelebek, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilçede sağlık alanında başlatılan yatırımların sürdüğünü bildirdi.

Dr. Gelebek, gazetecilerle birlikte devam eden sağlık yatırımlarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Yeni sağlık tesislerinin tamamlanmasıyla vatandaşlara daha kaliteli ve erişilebilir sağlık hizmeti sunmayı hedeflediklerini belirten Gelebek, "Yeni binalarımızda halkımıza daha iyi hizmet sunmaya gayret edeceğiz." dedi.

Gelebek, Aydınlık Mahallesi'nde eski Verem Savaş Dispanseri'nin bulunduğu alanda yapımı süren 5 birimlik çelik konstrüksiyonlu Aile Sağlığı Merkezi'nin (ASM) kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.

Değirmencik Serinevler TOKİ bölgesinde ise 602 metrekare kapalı alana sahip 6 birimlik Aile Sağlığı Merkezi ile 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu inşaatının devam ettiğini aktaran Gelebek, bu tesisin de kısa sürede hizmet vermeye başlayacağını söyledi.

Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yapımı süren 22 üniteli Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin 2027 yılı içerisinde tamamlanarak hizmete açılmasının planlandığını kaydeden Gelebek, ayrıca İlçe Sağlık Müdürlüğü yanındaki arsaya Sağlıklı Hayat Merkezi yapılması için ihale sürecine gelindiğini belirtti.

Gelebek, Sağlıklı Hayat Merkezinde psikolojik danışmanlık, diyetisyenlik, fizyoterapi, kanser taramaları ve koruyucu sağlık hizmetleri başta olmak üzere birçok alanda vatandaşlara hizmet sunulacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Zekeriye Şimşek
Trump, Anıtkabir'i ziyaret edecek mi? Programı netleşti

Trump'ın Ankara programı belli oldu! Anıtkabir kararı değişti
TOGG'dan tarihi görev! Limuzin modeli NATO Zirvesi'nde hizmet verecek

Ankara'da ilk kez sokağa indi! Markayı fark eden gururunu saklamıyor
Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan Meloni'yi çıldırtacak paylaşım

Ankara'daki NATO Zirvesi'ne saatler kala Trump'tan olay paylaşım
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tarkan yaza imaj değişikliğiyle girdi

Tarkan'dan yıllar sonra radikal değişim
Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi! Maliyeti dudak uçuklattı

Roma kralının değil doğudaki bir aşiret ağasının malikanesi
İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler

İstanbul'da kan donduran olay! 6 yaşındaki çocuğu kanala ittiler
Çin'in Pasifik'teki füze testi 3 ülkeyi alarma geçirdi! Tepkiler peş peşe geldi

Pasifik'te sular ısındı! Çin'den dünyayı alarma geçiren adım
Kredi kartı kullanan milyonlara kötü haber! Ücretler cep yakacak

Kredi kartı kullananlar aman dikkat! Bu adımı atlayanlar yandı
Trump'ın hamlesi Dünya Kupası'na damga vurdu! Tepkiler peş peşe geldi

Dünya Kupası'nda deprem! Trump'ın telefonu tüm dengeleri alt üst etti
TRT'den yeni gaf! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti

TRT'den yeni dünya kupası gafı! Yıldız futbolcunun ülkesi değişti