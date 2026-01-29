Haberler

İŞKUR Genel Müdürü Güneş, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

İŞKUR Genel Müdürü Güneş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü Samet Güneş, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katılarak 2025'te çekilen önemli fotoğrafları değerlendirdi. Güneş, farklı kategorilerdeki fotoğraflardan hangilerini tercih ettiğini açıkladı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güneş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafını tercih eden Güneş, "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını oylayan Güneş'in, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı karesi oldu.

"Yılın Kareleri, ülkede bilinen yarışma haline geldi"

Oylamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Güneş, " Anadolu Ajansı, Milli Mücadele'den bu yana Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran bir kuruluş. Teknolojik gelişmeyle birlikte dünyada yerini de sağlamlaştırmış durumda. Yılın Kareleri de artık marka değeri yüksek, bütün ülkede bilinen bir yarışma haline geldi. Dolayısıyla bunun içerisinde yer almak bizler açısından da bir onurdur." diye konuştu.

Güneş, 6 kategoride oylamaya sunulan 112 fotoğrafı değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında seçim yapmakta da zorlandık. Bazı fotoğraflar hayata dair umutlarımızı pekiştiren, bizi olumlu yönde kanalize eden fotoğraflardı. Diğer taraftan Gazze'deki açlık, sefalet ve soykırıma ilişkin görüntüler de tabii kalbimize dokundu. Ama bunun dünyaya duyurulması açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Seçimimizi yaptık. Yarışmanın bundan sonra da devam etmesini temenni ederiz."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici - Güncel
ABD-İran gerginliği tırmanırken Türkiye'ye kritik ziyaret

ABD-İran savaşına ramak kala Türkiye'den kritik hamle
Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı, sahile yapılacak cami projesine karşı çıktı

Açıkça ifade etti: O camiyi istemiyoruz
1 Şubat itibarıyla başlıyor! e-Devlet'ten onay vermeyen tapulu evini satamayacak

Günler sonra resmen başlıyor! Haberi okuyan e-Devlet'e akın edecek
Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor

Bakanlıktan ünlü markaya büyük şok! Tamamı piyasadan toplatılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var

Aileleri evde basınca 4. kattan atlayan gençlerden haber var
Galatasaray'dan taraftarı havalara uçuracak Torreira kararı

Karar verildi imzayı atıyor
Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkından dudak dudağa poz

Dilan'ı çabuk unuttu
9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı

9. veda! Fenerbahçe güne ayrılık haberiyle uyandı
Manchester City maçı sonrası Icardi'yi görenler tanıyamadı

Binlerce etkileşim alan kare
Mazlum Abdi'nin suikast korkusu: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir

Suikast korkusu sardı: Kandil beni öldürüp suçu Türkiye'ye atabilir