İŞKUR Genel Müdürü Güneş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Genel Müdürü Samet Güneş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Güneş, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber" kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" başlıklı fotoğrafını tercih eden Güneş, "Spor" kategorisinde Mustafa Yılmaz'ın "Suda depar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Berkan Çetin'in "İlk seferinde" ve "Günlük Hayat" kategorisinde Harun Özalp'in "Yağmur altında, keyfi yerinde" karesini seçti.

"Portre" kategorisinde Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğrafını oylayan Güneş'in, "Gazze: Açlık" kategorisindeki tercihi ise Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" başlıklı karesi oldu.

"Yılın Kareleri, ülkede bilinen yarışma haline geldi"

Oylamaya ilişkin değerlendirmede bulunan Güneş, " Anadolu Ajansı, Milli Mücadele'den bu yana Anadolu'nun sesini dünyaya duyuran bir kuruluş. Teknolojik gelişmeyle birlikte dünyada yerini de sağlamlaştırmış durumda. Yılın Kareleri de artık marka değeri yüksek, bütün ülkede bilinen bir yarışma haline geldi. Dolayısıyla bunun içerisinde yer almak bizler açısından da bir onurdur." diye konuştu.

Güneş, 6 kategoride oylamaya sunulan 112 fotoğrafı değerlendirdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Aslında seçim yapmakta da zorlandık. Bazı fotoğraflar hayata dair umutlarımızı pekiştiren, bizi olumlu yönde kanalize eden fotoğraflardı. Diğer taraftan Gazze'deki açlık, sefalet ve soykırıma ilişkin görüntüler de tabii kalbimize dokundu. Ama bunun dünyaya duyurulması açısından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Seçimimizi yaptık. Yarışmanın bundan sonra da devam etmesini temenni ederiz."

Oylama 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.